20.05.2020 15:29

Инженер, нажившийся на клубе, предстанет перед судом

Инженеру технического надзора, который присвоил средства во время ремонта сельского клуба, сообщено о подозрении



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Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении инженеру технического надзора в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины (служебная халатность, служебный подлог, присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в ходе досудебного расследования установлено, что при проведении подрядной организацией капитального ремонта сельского клуба инженер технического надзора обязан проверять объемы и качество выполненных работ. На основании этого заказчик подписывал акты приемки выполненных строительных работ, а подрядной организации перечислялись бюджетные средства.

Однако служащий не выполнил возложенные на него обязанности по договору на осуществление работ по техническому надзору, что нанесла районному бюджету ущерб на сумму около 150 тыс. грн бюджетных средств.

Кроме того, инженер по техническому надзору, являясь физическим лицом-предпринимателем, составил документ о выполнении им услуг по техническому надзору с внесенными недостоверными данными и предоставил его заказчику для перечисления на свой банковский счет в сумме около 71 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.