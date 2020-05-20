Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове прошла дуэль между парой наездников на «девятках»
20.05.2020  13:45   

В Харькове прошла дуэль между парой наездников на «девятках»

В Харькове в результате ДТП пострадали техника и пассажир одного из авто.


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По данным полиции, 20 мая около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Державинской, 1.

По предварительной информации, там столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.

В результате аварии в больницу доставили пассажира автомобиля ВАЗ-21099.

Обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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