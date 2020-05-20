В Харькове прошла дуэль между парой наездников на «девятках»

В Харькове в результате ДТП пострадали техника и пассажир одного из авто.
По данным полиции, 20 мая около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Державинской, 1.
По предварительной информации, там столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.
В результате аварии в больницу доставили пассажира автомобиля ВАЗ-21099.
Обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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