Внимание, разыскиваются свидетели ДТП, в результате которого погиб велосипедист (ФОТО)

2 ноября 2019 около 17:15 в районе 23 км + 700 м автодороги «Харьков-Павлоград» автомобиль «ВАЗ-21093» совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении без осветительных приборов.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, который расположен по адресу: г.Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону: 063- 06-66-876
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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