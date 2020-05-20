Главная Новости Криминал и происшествия Внимание, разыскиваются свидетели ДТП, в результате которого погиб велосипедист (ФОТО)
20.05.2020  13:31   

Внимание, разыскиваются свидетели ДТП, в результате которого погиб велосипедист (ФОТО)

2 ноября 2019 около 17:15 в районе 23 км + 700 м автодороги «Харьков-Павлоград» автомобиль «ВАЗ-21093» совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении без осветительных приборов.


://hk.npu.gov.ua

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, который расположен по адресу: г.Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону: 063- 06-66-876 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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