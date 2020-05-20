20.05.2020 12:34

Под Харьковом больной бешенством бездомный кот покусал двух человек

Чиновники объявили карантин в Ольховке, а также на прилегающих лесных и полевых массивах.



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16.05.2020 в с. Ольховка Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно. Больное животное покусало двух местных жителей.

По инициативе Харьковского районного управления Главного управления Гопродпотребслужбы в Харьковской области 16.05.2020 в онлайн-режиме проведено внеочередное заседание ГЧПК при Харьковской районной государственной администрации, по решению которого наложен карантин по бешенству на территории с. Ольховка с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Ольховского сельского совета Харьковского района.

Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Обращаем внимание, что многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, по их мнению в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак.

Единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.