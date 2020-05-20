Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом больной бешенством бездомный кот покусал двух человек
20.05.2020  12:34   

Под Харьковом больной бешенством бездомный кот покусал двух человек

Чиновники объявили карантин в Ольховке, а также на прилегающих лесных и полевых массивах.


://facebook.com

16.05.2020 в с. Ольховка Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно. Больное животное покусало двух местных жителей.

По инициативе Харьковского районного управления Главного управления Гопродпотребслужбы в Харьковской области 16.05.2020 в онлайн-режиме проведено внеочередное заседание ГЧПК при Харьковской районной государственной администрации, по решению которого наложен карантин по бешенству на территории с. Ольховка с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Ольховского сельского совета Харьковского района. 

Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Обращаем внимание, что многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, по их мнению в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак.

Единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  бешенство, харьков, кот, собака, прививка, животные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.03 Медицина Где в Харькове можно почти бесплатно привить домашних животных против бешенства (ФОТО)   27.02 Медицина У Харкові стартує планова вакцинація домашніх тварин 21.02 Медицина У Основ’янському районі – карантин через сказ кота
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 