Под Харьковом больной бешенством бездомный кот покусал двух человек

Чиновники объявили карантин в Ольховке, а также на прилегающих лесных и полевых массивах.
16.05.2020 в с. Ольховка Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно. Больное животное покусало двух местных жителей.
По инициативе Харьковского районного управления Главного управления Гопродпотребслужбы в Харьковской области 16.05.2020 в онлайн-режиме проведено внеочередное заседание ГЧПК при Харьковской районной государственной администрации, по решению которого наложен карантин по бешенству на территории с. Ольховка с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Ольховского сельского совета Харьковского района.
Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
Обращаем внимание, что многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, по их мнению в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак.
Единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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