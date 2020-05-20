20.05.2020 10:40

Ректор агроуниверситета утверждает, что не брал взятки

Предприниматель, которого на него заявил, незаконно эксплуатирует студенческую столовую, а к благотворительному фонду ректор не имеет отношения.



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Ректор Харьковского национального аграрного университета имени В. Докучаева Александр Ульянченко, который вместе с проректором университета, подозревается в получении крупной взятки, заявил, что не брал взятки. По объяснению ректора, предприниматель, которого на него заявил, незаконно эксплуатирует студенческую столовую, не платит за свет и воду. К благотворительному фонду, куда перечислялись деньги, ректор, по его словам, отношения не имеет.

“Речь идет о Благотворительном фонде «Мой агроуниверситет», учредителями которого являются посторонние лица, в том числе выпускники университета, которые при его создании имели целью собрать средства на возрождение домиков исследовательского поля и строительство учебно-презентационного комплекса исследовательского поля ХНАУ… Однако, за все время своего существования фонд собрал всего более 50 тыс. грн, 12 из которых потратил на благотворительное финансирование культурно-массовых мероприятий (что подтверждено документально). Поэтому я никакого отношения к управлению фондом как отдельному юридическому лицу, и контролю над ним, как ректор – не имею и не могу иметь согласно действующему законодательству”, – написал Ульянченко в Facebook.

Ранее сообщалось, что 15 мая оперативники управления стратегических расследований в Сумской области, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководства Офиса генерального прокурора задокументировали факт вымогательства и получения ректором и проректором взятки в размере 300 тыс. грн. Эти средства гражданин обязан был заплатить за подключение помещения к электроподстанции, находящейся в подчинении университета.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, чтобы скрыть коррупционную деятельность, средства должны были перечислить на счет благотворительного фонда. После перевода средств ректора и проректора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.