Второй день подряд: в Харькове снова облили краской памятник Жукову (ФОТО)

В Харькове вандалы снова облили краской памятник маршалу Жукову.
Фото монумента в пятнках красной краски разместила в своем телеграм-канале организация "Фрайкор".
"Ночные ветры Харькова снова напомнили, что кровавый путь мясника Жукова не смыть усилиями коммунальщиков", - сказано в подписи к снимкам.
Напомним, памятник также был облит вчера. 19 мая В течение нескольких часов работники коммунальных служб смыли пятна.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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