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20.05.2020  09:25   

Второй день подряд: в Харькове снова облили краской памятник Жукову (ФОТО)

В Харькове вандалы снова облили краской памятник маршалу Жукову.


facebook.com/freikorps.info

Фото монумента в пятнках красной краски разместила в своем телеграм-канале организация "Фрайкор".

"Ночные ветры Харькова снова напомнили, что кровавый путь мясника Жукова не смыть усилиями коммунальщиков", - сказано в подписи к снимкам.

Напомним, памятник также был облит вчера. 19 мая В течение нескольких часов работники коммунальных служб смыли пятна.

 

Источник:   sq
 Тэги:  вандал, могила, харьков, памятник
 
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