20.05.2020 08:34

Беглянку-подростка из Харькова нашли в Киевской области

Полиция решает вопрос о привлечении родителей подростка к административной отвественности



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По информации силовиков, информация о пропаже подростка поступила 18 мая от матери беглянки.

В ходе проведения оперативно-следственных действий стражи порядка смогли разыскать девушку.

Как выяснилось, она находилась в Киевской области у своей подруги, с которой познакомилась через интернет.

Харьковчанку уже вернули домой, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. В данный момент полиция решает вопрос о привлечении родителей подростка к административной отвественности.