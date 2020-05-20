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20.05.2020  08:34   

Беглянку-подростка из Харькова нашли в Киевской области

Полиция решает вопрос о привлечении родителей подростка к административной отвественности


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По информации силовиков, информация о пропаже подростка поступила 18 мая от матери беглянки.

В ходе проведения оперативно-следственных действий стражи порядка смогли разыскать девушку.

Как выяснилось, она находилась в Киевской области у своей подруги, с которой познакомилась через интернет.

Харьковчанку уже вернули домой, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. В данный момент полиция решает вопрос о привлечении родителей подростка к административной отвественности. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  розыск, подросток, харьков, полиция
 
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