Беглянку-подростка из Харькова нашли в Киевской области

Полиция решает вопрос о привлечении родителей подростка к административной отвественности
По информации силовиков, информация о пропаже подростка поступила 18 мая от матери беглянки.
В ходе проведения оперативно-следственных действий стражи порядка смогли разыскать девушку.
Как выяснилось, она находилась в Киевской области у своей подруги, с которой познакомилась через интернет.
Харьковчанку уже вернули домой, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. В данный момент полиция решает вопрос о привлечении родителей подростка к административной отвественности.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
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