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20.05.2020  08:18   

В Харькове - массовое ДТП на тротуаре

три легковых автомобиля - Toyota, Hyundai и Nissan Juke- столкнулись на тротуаре.


//t.me/

По словам очевидцев, авария произошла вечером 19 мая на Московском проспекте.

На месте работала полиция. Официальная информация уточняется.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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