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19.05.2020  19:21   

Взятка: хотела подкупить следователя, чтобы выручить сына

Правоохранители задержали женщину, которая предлагала взятку следователю в сумме 6 тысяч гривен.


//nv.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, таким образом она пыталась решить вопрос о закрытии уголовного производства, фигурантом которого является ее сын.   
 
Задокументировали факт преступления сотрудники Департамента внутренней безопасности и Лозовской местной прокуратуры. Накануне с соответствующим рапортом к ним обратился следователь Лозовского отдела полиции, который сообщил, что 38-летняя гражданка предложила ему неправомерное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен. Таким образом женщина хотела решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении ее сына, который совершил грабеж.
 
19 мая 2020 года в служебном кабинете следователя злоумышленница пыталась передать взятку должностному лицу. Данное событие было задокументировано.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Правонарушительница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взятка, следователь, харьков
 
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