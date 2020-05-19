19.05.2020 18:49

Бандитки: копы расследуют деятельность женщин-преступниц

Четыре злоумышленницы в возрасте от 21 до 29 лет подозреваются в совершении серии мошенничеств и грабежей. Следователи доказали их причастность к более 140 эпизодов преступной деятельности.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Причастные к совершению преступлений лица уличенные по материалам Управления уголовного розыска областного главка полиции.

Досудебным расследованием установлено, что 28-летняя жительница области в апреле 2017 года создала и возглавила организованную преступную группу, в состав которой в дальнейшем вошли еще трое женщин. Злоумышленницы длительное время под предлогом ведения деятельности по оказанию услуг агентства недвижимости занимались систематическим завладением денежных средств, как мошенническим способом, так и открытым похищением имущества с угрозой применения насилия.

Женщины на интернет-ресурсах размещали объявления о предоставлении услуг по сдаче квартир в аренду на территории города Харькова. После того, как граждане обращались в агентство, им предлагали оплатить полную сумму средств за аренду жилья за первый и последний месяцы. В дальнейшем гражданам предлагалось подписать договор о предоставлении информационных услуг. В случае их несогласия с условиями договора, людей просто выталкивали из агентства. Деньги им никто не возвращал. Для осуществления своих криминальных махинаций злоумышленницы арендовали офисные помещения на улицах Дарвина, Сумской, Бажанова, переулке Короленко в Харькове.

В группе существовало четкое распределение обязанностей. Руководила группой 28-летняя жительница Харьковщины, которая распределяла и согласовывала с соучастницами их функции, роли и обязанности.

В феврале 2020 года суд избрал задержанным меру пресечения: трем фигуранткам - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, четвертой участницы - круглосуточный домашний арест.

19 мая женщинам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений в составе преступной организованной группы, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи им грозит тюремное заключение сроком до 13 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

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