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19.05.2020  16:39   

ДТП: сбит мотоциклист (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы


//t.me

Пользователм соцсети информируют об аварии.

Сбит  мотоциклист. 

Ездок на хив.
 
Вызвана Скорая помощь.

Подробностей пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит мотциклист
 
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