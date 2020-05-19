19.05.2020 15:04

Смертельное ДТП: в аварии пострадали три человека (ФОТО)

Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, двухлетний ребенок, 32-летняя женщина и 50-летний водитель одного из транспортных средств были доставлены в медицинское учреждение. На следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

Авария произошла 18 мая около 20:00 по улице Шевченко.

50-летний водитель автомобиля «Hyundai Coupe» выехал с прилегающей территории на проезжую часть и столкнулся с транспортным средством «BMW X1» под управлением 27-летней харьковчанки.

Травмы получил двухлетний мальчик – пассажир автомобиля «BMW X1», 32-летняя женщина – пассажир и водитель «Hyundai Coupe».

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.