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19.05.2020  15:04   

Смертельное ДТП: в аварии пострадали три человека (ФОТО)

Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, двухлетний ребенок, 32-летняя женщина и 50-летний водитель одного из транспортных средств были доставлены в медицинское учреждение. На следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.
 
Авария произошла 18 мая около 20:00 по улице Шевченко.
 
 50-летний водитель автомобиля «Hyundai Coupe» выехал с прилегающей территории на проезжую часть и столкнулся с транспортным средством «BMW X1» под управлением 27-летней харьковчанки.
 
Травмы получил двухлетний мальчик – пассажир автомобиля «BMW X1», 32-летняя женщина – пассажир и водитель «Hyundai Coupe».
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 
 
Досудебное расследование продолжается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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