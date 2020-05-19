19.05.2020 13:31

Под Харьковом в огне погиб очередной любитель курить в постели (ФОТО)

18 мая в 23:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома на Пролетарском шоссе, 7, города Змиев, Харьковской области.



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К месту происшествия выехали 1 отделение службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца 1950 года рождения.

Пожарные в 23:37 локализовали огонь. В 1:25 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина ее возникновения устанавливается.