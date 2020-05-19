Под Харьковом в огне погиб очередной любитель курить в постели (ФОТО)

18 мая в 23:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома на Пролетарском шоссе, 7, города Змиев, Харьковской области.
К месту происшествия выехали 1 отделение службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца 1950 года рождения.
Пожарные в 23:37 локализовали огонь. В 1:25 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина ее возникновения устанавливается.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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