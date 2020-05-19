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19.05.2020  13:01   

На Харьковщине правоохранители оперативно разыскали двух девушек, которые потерялись в лесу

Поисковая операция продолжалась около часа, к мероприятиям было привлечено почти 300 полицейских.


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18 мая в 21:00 на службу 102 обратилась девушка. Она сообщила, что вместе с подругой находится в лесу в Изюмском районе и не знает, куда идти. Девушки направлялись в село Капитоловка и заблудились. В это время в районной полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в течение нескольких часов они не могут найти своих 16-летних дочерей.  

Сразу после сообщения по тревоге был поднят три подразделения полиции - Изюмский, Балаклейский и Боровский. К поискам были задействованы спасатели и кинологи.

В течение часа работники полиции установили местонахождение девушек и вернули их родителям.

Подруги рассказали, что гуляли вместе со знакомым парнем. Затем компания разругалась и девушки, выключив телефон, пошли по дороге в направлении села Капитоловка. Через несколько часов они поняли, что не знают, где находятся, и позвонили в полицию.

Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и посоветовали родителям уделять больше внимания досугу своих детей.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, розыск, харьков, потеря, помощь
 
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