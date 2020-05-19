На Харьковщине правоохранители оперативно разыскали двух девушек, которые потерялись в лесу

Поисковая операция продолжалась около часа, к мероприятиям было привлечено почти 300 полицейских.
18 мая в 21:00 на службу 102 обратилась девушка. Она сообщила, что вместе с подругой находится в лесу в Изюмском районе и не знает, куда идти. Девушки направлялись в село Капитоловка и заблудились. В это время в районной полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в течение нескольких часов они не могут найти своих 16-летних дочерей.
Сразу после сообщения по тревоге был поднят три подразделения полиции - Изюмский, Балаклейский и Боровский. К поискам были задействованы спасатели и кинологи.
В течение часа работники полиции установили местонахождение девушек и вернули их родителям.
Подруги рассказали, что гуляли вместе со знакомым парнем. Затем компания разругалась и девушки, выключив телефон, пошли по дороге в направлении села Капитоловка. Через несколько часов они поняли, что не знают, где находятся, и позвонили в полицию.
Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и посоветовали родителям уделять больше внимания досугу своих детей.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
влажность:
давление:
ветер: