Авария на улице Шевченко: пострадали женщина и ребенок

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
В Харькове в результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.
Авария произошла на улице Шевченко, 144. По информации копов, дорогу не поделили автомобили BMW и Honda.
В результате столкновения находившиеся в "немце" женщина-водитель и ребенок получили травмы и были госпитализированы.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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