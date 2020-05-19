Главная Новости Криминал и происшествия Авария на улице Шевченко: пострадали женщина и ребенок
19.05.2020  12:50   

Авария на улице Шевченко: пострадали женщина и ребенок

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.


://hk.npu.gov.ua

В Харькове в результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.

Авария произошла на улице Шевченко, 144. По информации копов, дорогу не поделили автомобили BMW и Honda.

В результате столкновения находившиеся в "немце" женщина-водитель и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: в аварии пострадали три человека (ФОТО) 19.05 Криминал и происшествия Выпивший байкер сэкономил на штрафе, избив полицейских 18.05 Криминал и происшествия ДТП: на ночь глядя столкнулись две иномарки (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 