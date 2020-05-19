19.05.2020 12:50

Авария на улице Шевченко: пострадали женщина и ребенок

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.



://hk.npu.gov.ua

В Харькове в результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.

Авария произошла на улице Шевченко, 144. По информации копов, дорогу не поделили автомобили BMW и Honda.

В результате столкновения находившиеся в "немце" женщина-водитель и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.