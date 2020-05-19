19.05.2020 12:34

В пригороде Харькова черный лесоруб пытался откупиться от полицейских (ФОТО)

Водитель ехал на загруженном дубами автомобиле без документов, после чего попытался подкупить полицейских, сообщили в Песочинское поселковом совете.



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По данным сельсовета, во время ночного патрулирования полицейские офицеры общины в поселке Рай-Еленовка за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль ГАЗ-66. Документов на право управления или на автомобиль водитель не имел. При этом, чтобы избежать наказания, водитель предложил полицейским взятку.

Однако после того, как офицеры предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, он закрыл дверь авто и начал движение в сторону лесопосадки. Поняв, что оторваться не удается, водитель остановился, выпрыгнул из машины и убежал в лес. В автомобиле правоохранители увидели трехметровые дубы, которые были недавно срубленные.

На место вызвали следственно-оперативную группу, личность водителя установлена. Сейчас выясняются все обстоятельства дела, автомобиль с древесиной задержан.