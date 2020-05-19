У Харкові через вітер впало 12 дерев

12 дерев впало в результаті сильного вітру в ніч з 18 на 19 травня у Харкові.
Як повідомили в Департаменті житлового господарства, 10 дерев впали на прибудинкових територіях міста. Всі вони зараз в процесі прибирання - сьогодні їх розпиляють і вивезуть.
За інформацією Департаменту комунального господарства, ще два випадки сталися на об'єктах зеленого господарства - одне з дерев впало на проїжджу частину.
Також через негоду в місті обвалилося десять великих гілок. Комунальники теж займаються їх розпилом і вивезенням.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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