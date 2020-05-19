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19.05.2020  10:10   

У Харкові через вітер впало 12 дерев

12 дерев впало в результаті сильного вітру в ніч з 18 на 19 травня у Харкові.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті житлового господарства, 10 дерев впали на прибудинкових територіях міста. Всі вони зараз в процесі прибирання - сьогодні їх розпиляють і вивезуть.

За інформацією Департаменту комунального господарства, ще два випадки сталися на об'єктах зеленого господарства - одне з дерев впало на проїжджу частину.

Також через негоду в місті обвалилося десять великих гілок. Комунальники теж займаються їх розпилом і вивезенням.

Источник:   ХГС
 Тэги:  деревья, шторм, харьков, падение, обрезка
 
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