19.05.2020 09:57

Выпивший байкер сэкономил на штрафе, избив полицейских

Во время разбирательства уроженец Близнюковского района признал свою вину и раскаялся, но заплатил не 17 000 а десять раз меньше - 1700.



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Близнюковский районный суд Харьковской области вынес приговор водителю, который ударил полицейского. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, конфликт произошел 10 марта нынешнего года в селе Новоалександровка. Пьяный мужчина ехал на мотоцикле "Иж-Юпитер", когда его заметили стражи порядка. Фигурант свернул к частному дому и остановился, но полицейские все же решили составить на него админпротоколы за вождение без прав и в состоянии опьянения. Уроженец Близнюковского района начал сопротивляться, ударил одного из правоохранителей в лоб и повредил ему телефон. Кроме того, у обоих стражей порядка пострадала форма.

В ходе разбирательства мужчина не стал отпираться и полностью признал свою вину. За сопротивление сотрудникам правоохранительных органов водителя приговорили к штрафу в 1700 гривен. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.