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18.05.2020  18:42   

Смерть возле наливайки: неожиданно умер мужчина (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Новых Домах — труп.

Мертвое тело лежит возле наливайки.

Крови нет.

Естьь версия, что мужчина умер от выпивки.

Тэги:  смерть, труп, харьков, умер мужчина, мертвое тело, выпивка
 
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