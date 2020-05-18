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18.05.2020  17:24   

ДТП: на ночь глядя столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария сучилась у Журавлевских склонов.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции,17 мая 2020 года, около 23 часов стражи порядка получили информацию о ДТП с  на улице Матюшенко, 3.
 
По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль Hyundai и автомобиль Ford.
 
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Ford.
 
Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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