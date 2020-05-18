Внезапная смерть: на проспекте Науки найден мертвый мужчина (ФОТО)

О найденном трупе сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Науки найден труп мужчины.
Мертвое тело было обнаружено на дорожке по адресу проспект Науки, 57/59.
В этот понедельник всем нам надо поберечь себя. Сегодня 26-й Лунный день - один из самых сложных дней Лунного месяца. Символ этих Лунных суток – Болото и его главные обитатели - Жабы. В этот день общение часто приводит к ссорам и "переливанию из пустого в порожнее".
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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