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18.05.2020  16:41   

Внезапная смерть: на проспекте Науки найден мертвый мужчина (ФОТО)

О найденном трупе сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Науки найден труп мужчины.

Мертвое тело было обнаружено на дорожке по адресу проспект Науки, 57/59.

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