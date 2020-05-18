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18.05.2020  15:55   

Внимание! Пропала пожилая женщина (ФОТО)

Разыскивается Валентина Зозуля.


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В соцсети - обращение за помощью к харьковчанам в поиске Валентины Петровны Зозули 1944 года рождения.
 
Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков
 
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