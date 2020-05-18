Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: не разъехались Газель и легковушка (ВИДЕО)
18.05.2020  15:21   

ДТП: не разъехались Газель и легковушка (ВИДЕО)

Об аварии на Салтовке сообщают очевидцы.


//t.me

 Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - авария. 

На проспекте Тракторостроителей в ДТП попали грузовая Газель и легковой автомобиль.

Подробностей пока нет.

Движение ограничено.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия ДТП: столкнулись две иномарки (ФОТО) 18.05 Криминал и происшествия В Харькове полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе 18.05 Криминал и происшествия В центре Харькова Porsche вылетел с дороги и снес знак (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 