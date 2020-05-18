18.05.2020 14:46

Ночной поджог: полиция ищет неизвестных, сжегших элитную иномарку фермера

Огонь полностью уничтожил машину.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что в селе Соколово горит автомобиль, поступила в Змиевской отдел полиции 16 мая в 01:16 со службы 102.

По предварительным данным неизвестные среди ночи подожгли автомобиль Lexus 570, принадлежащий 65-летнему местному руководителю фермерского хозяйства.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства поджога и причастных к нему лиц.