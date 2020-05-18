18.05.2020 13:40

В Харькове полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение об инциденте по улице Героев Труда поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 18 мая около 9:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что водитель автомобиля «Honda Civic» совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону транспортного средства «Renault Sandero», за рулем которого находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Личный состав полиции Харькова ориентировано на установление и задержание владельца автомобиля «Honda Civic».