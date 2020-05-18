В Харькове полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Сообщение об инциденте по улице Героев Труда поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 18 мая около 9:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Установлено, что водитель автомобиля «Honda Civic» совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону транспортного средства «Renault Sandero», за рулем которого находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.
Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Личный состав полиции Харькова ориентировано на установление и задержание владельца автомобиля «Honda Civic».
В этот понедельник всем нам надо поберечь себя. Сегодня 26-й Лунный день - один из самых сложных дней Лунного месяца. Символ этих Лунных суток – Болото и его главные обитатели - Жабы. В этот день общение часто приводит к ссорам и "переливанию из пустого в порожнее".
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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