Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе
18.05.2020  13:40   

В Харькове полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение об инциденте по улице Героев Труда поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 18 мая около 9:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что водитель автомобиля «Honda Civic» совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону транспортного средства «Renault Sandero», за рулем которого находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Личный состав полиции Харькова ориентировано на установление и задержание владельца автомобиля «Honda Civic».

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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