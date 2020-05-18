Полицейские Харькова установили подростков, которые ограбили магазин в Новобаварский районе (ВИДЕО)

Правонарушителями оказались 17, 18 и 19-летние харьковчане.
16 мая в 20:37 в дежурную часть Новобоварського отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили грабеж в магазине по улице Марии Кисляк.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что трое молодых людей зашли в магазин и сообщили продавцу о том, что якобы в подсобке загорание. Один из парней отвлекал внимание женщины, другие открыто завладели деньгами из кассы в размере 800 гривен и продуктами.
Уже на следующие сутки сотрудники сектора превенции Новобаварского отдела полиции установили усихучасникив события.
17 мая правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании ребятам меры пресечения.
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