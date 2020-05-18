Полицейские Харькова задержали душевнобольную женщину за убийство соседки

Злоумышленницей оказалась 55-летняя жительница Немышлянская района, неоднократно конфликтовавшая с убитой.
7 мая около 11:25 в дежурную часть Немышлянская отдела полиции поступило сообщение о том, что при наличии на проспекте Московском женщина нанесла ножевые ранения своей 68-летней соседке. В результате полученных повреждений пострадавшая погибла.
По данному факту следственным Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако, как следует из публикаций в соцсетях, убийцу не смогут осудить, так как та ранее наблюдалась в психиатрической клинике.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.
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