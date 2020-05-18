18.05.2020 09:59

В центре Харькова Porsche вылетел с дороги и снес знак (ФОТО)

От удара Porsche врезался в бордюр, сломал дорожный знак и остановился возле клумбы



://city.kharkov.ua

По данным полиции, 17 мая около 14:30 на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ромена Роллана произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не предоставил преимущество в движении автомобилю Porsche и столкнулся с ним. От удара Porsche врезался в бордюр, сбил дорожный знак и вылетел на обочину.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. На водителя Porsche патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.