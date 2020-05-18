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18.05.2020  09:16   

В Харькове нарушитель на Hyundai врезался в Chevrolet

В результате ДТП пострадала только техника.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 17 мая около 16:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Загородней, 68.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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