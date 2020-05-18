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18.05.2020  08:55   

За новой машиной харьковчанин влетел в салон прямо на старом авто (ФОТО)

После аварии водитель вылетел через лобовое стекло машины.


За новой машиной харьковчанин влетел в салон прямо на старом авто (ФОТО)

Соцсети облетели фото и видео жесткого ДТП на Героев Труда. Водитель, не справившись с управлением, влетел в автосалон “Ford”.

Удар  был такой силы, что, не пристегнутый  ремнем безопасности, наездник вылетел через лобовое стекло.

На момент съёмки видео водитель был жив, с сильными травмами головы и позвоночника.

 

 

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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