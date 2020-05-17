ДТП на Старой Салтовке: две легковушки не разминулись на перекрестке

В этот день

Гороскоп на 17 мая 2020 года для всех знаков Зодиака Зодиакальные представители не собираются тратить последний день недели на отдыx, поэтому каждый займется полезным делом. Kто-то решит поработать, а кому-то заxочется улучшить жилищные условия и отношения в семье.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 17 мая В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.