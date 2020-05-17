17.05.2020 15:52

Три человека чуть не задохнулись из-за соседа (ФОТО)

Пожарные спасли людей от удушья.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 16 мая 2020 года в 13:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, проспект Индустриальный, 25

К месту пожара немедленно было направлено 2 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На тот момент горели домашние вещи на кухне квартиры на 4-м этаже жилой пятиэтажки.

Общая площадь пожара составила около 10 кв.м. В результате горения выделилось большое количество опасного дыма, который начал проникать в соседние помещения. Трое жильцов квартиры на 5-м этаже (женщина1968 г.р., мужчина 1979г.н. и девушка 2004 г.н.) задыхались от едкого дыма и самостоятельно не имели возможности покинуть дом.

Спасатели с помощью автолестницы спустили людей из опасной зоны через окно здания. Кроме того, еще 3 людей с 4-го этажа спасатели эвакуировали из здания. Непосредственно хозяина дома, еще до прибытия спасателей вывели из квартиры сотрудники Национальной полиции, которые патрулировали неподалеку и быстро прибыли на место происшествия.

В 14:12 пожар был локализован и в 15:29 окончательно ликвидирован. Ее причина и ущерб устанавливаются.