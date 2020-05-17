ДТП в центре: немецкий спорткар влетел на клумбу (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькова - ДТП.
На Госпроме Porsche эффектно влетел на клумбу.
Информации о пострадавших нет.
Зодиакальные представители не собираются тратить последний день недели на отдыx, поэтому каждый займется полезным делом. Kто-то решит поработать, а кому-то заxочется улучшить жилищные условия и отношения в семье.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
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