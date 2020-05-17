Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в центре: немецкий спорткар влетел на клумбу (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
17.05.2020  15:38   

ДТП в центре: немецкий спорткар влетел на клумбу (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькова - ДТП.

На Госпроме Porsche эффектно влетел на клумбу.

Информации о пострадавших нет.

  

Тэги:  дтп, авария, харьков, порш на клумбе
 
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