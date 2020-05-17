17.05.2020 10:45

Пожар на балконе: пожарные спасли мужчину на ХТЗ (ФОТО)

Инцидент произошел на ХТЗ.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 16 мая в 15:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 5-тиэтажного жилого дома по адресу: г. Харьков, пр. Индустриальный, 59а.

К месту происшествия сразу прибыли пожарно-спасательные отделения 8-й и 25-й пожарно-спасательной части г. Харькова на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей. На момент их прибытия огнем был охвачен балкон квартиры на 5-м этаже. Там горели домашние вещи на площади 4 кв.м.

Огнеборцы в 15:40 локализовали подар. А в 16:24 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Было спасено хозяина квартиры, где произошел пожар. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.