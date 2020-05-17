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17.05.2020  09:13   

Пожар на Новых Домах: погиб мужчина (ФОТО)

О трагедии сообщили очевидцы.


//t.me

Как информируют соцсеети, на Танкопии 14 около 6:00 утра горела квартира на 2-ом этаже.

Очевидцы сообщают, что погиб мужчина.

Больше подробностей пока нет. 

Тэги:  пожар, смерть, харьков
 
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