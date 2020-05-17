Пожар на Новых Домах: погиб мужчина (ФОТО)

О трагедии сообщили очевидцы.
Как информируют соцсеети, на Танкопии 14 около 6:00 утра горела квартира на 2-ом этаже.
Очевидцы сообщают, что погиб мужчина.
Больше подробностей пока нет.
Зодиакальные представители не собираются тратить последний день недели на отдыx, поэтому каждый займется полезным делом. Kто-то решит поработать, а кому-то заxочется улучшить жилищные условия и отношения в семье.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
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