Главная Новости Криминал и происшествия Пьное ДТП: сбил дедушку, врезался в авто и припарковался в бордюр (ФОТО, ВИДЕО)
16.05.2020  18:19   

Пьное ДТП: сбил дедушку, врезался в авто и припарковался в бордюр (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Пользователи соцсети информируют об аварии с пьяным водилой.

Мужчина сбил дедушку возле подъезда, въехал в Daewoo Lanos и тормознул в бордюр.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбил дедушку
 
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