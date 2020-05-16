Пьное ДТП: сбил дедушку, врезался в авто и припарковался в бордюр (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Пользователи соцсети информируют об аварии с пьяным водилой.
Мужчина сбил дедушку возле подъезда, въехал в Daewoo Lanos и тормознул в бордюр.
Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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