ДТП: две легковушки не поделили дорогу (ВИДЕО)

Об аварии на Алексеевке сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Алексеевке - авария.
Здесь, в районе станции метро Алексеевская, столкнулоись две легковушки.
Образовалсь пробка.
Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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