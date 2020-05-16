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16.05.2020  16:33   

ДТП: две легковушки не поделили дорогу (ВИДЕО)

Об аварии на Алексеевке сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Алексеевке - авария.

Здесь, в районе станции метро Алексеевская, столкнулоись две легковушки.

Образовалсь пробка.

Тэги:  дтп, авария, харьков, пробка
 
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