Главная Новости Криминал и происшествия Пожар: загорелась квартира в пятиэтажке (ВИДЕО)
16.05.2020  15:14   

Пожар: загорелась квартира в пятиэтажке (ВИДЕО)

О пожаре на ХТЗ сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - пожар.

По преврарительной информации, горит квартира в пяти

этажке по проспекту Индустриальному, 25.

На месте - три машины полиции и три пожарных.

Тэги:  пожар, горит высотка, харьков
 
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