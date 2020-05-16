Пожар: загорелась квартира в пятиэтажке (ВИДЕО)

О пожаре на ХТЗ сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - пожар.
По преврарительной информации, горит квартира в пяти
этажке по проспекту Индустриальному, 25.
На месте - три машины полиции и три пожарных.
Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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