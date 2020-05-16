16.05.2020 12:26

Избиение девушки: двум из семи издевавшихся предъявили подозрение

Полиция продолжает расследование по делу об избиении жительницы Золочевского района.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, двум лицам, которые принимали участие в избиение девушки на Харьковщине, следователи сообщили о подозрении.

Напомним, что 11 мая 2002 года в Золочевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Феськи знакомые заявительницы нанесли ей телесные повреждения.

Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью.

Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети.

Сейчас следователи сообщили о подозрение в совершении преступления 22-летнему парню и 18-летней девушке.

Досудебное расследование, открытое по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.