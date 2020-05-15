15.05.2020 19:54

Провал аферы: лесничий предстанет перед судом (ФОТО)

Мужчина требовал деньги и незаконно продавал древесину, предстанет перед судом



Провал аферы: лесничий предстанет перед судом (ФОТО)



По согласованию прокуратуры Харьковской области в суд направлен обвинительный акт в отношении лесничего по ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 УК Украины (просьбы и получения неправомерной выгоды должностным лицом, незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия).

Как ранее сообщалось, лесничий Петровского лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство» требовал более 20 тыс. гривен за реализацию древесины без составления соответствующих сопроводительных документов.

Реализуя древесину, лесничий незаконно снимал бирки уже с проданной древесины, а затем снова их использовал.

Так, в начале ноября 2019 года лесничий получил 12 тысяч грн. за продажу лесопродукции.

14 ноября во время проведения контроля за совершением преступления (негласных следственно-розыскных действий), после получения лесничим неправомерной выгоды, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Владимира Лимара, в ходе обысков по месту проживания лесничего обнаружены наркотические вещества (каннабис) и запал ручной гранаты.

Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.

Указанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.