15.05.2020 19:27
Ушлому дельцу придется выплатить 300 тысяч поселковому совету
Деньги взыскали за незаконное использование земельного участка без уплаты арендной платы.
//facebook.com
Сахновщанский районный суд Харьковской области удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры о взыскании средств за незаконное использование земельного участка без уплаты арендной платы.
Как сообщил заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, в 2012 году один из пользователей земель коммунальной собственности на территории пгт Сахновщина приобрел право собственности на недвижимое имущество. Одновременно с этим договора аренды земельного участка, на котором указанное имущество расположено, не заключил и продлил ее использования без правоустанавливающего документа, не уплачивая при этом арендную плату в течение 7 лет.
Действия указанного лица нанесли ущерб интересам территориальной общины Сахновщинской поселкового совета, что и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с соответствующим исковым заявлением в августе 2019 года.
Решением суда иск прокурора о взыскании в пользу Сахновщанского поселкового совета средств на сумму почти 300 тыс. грн удовлетворенно.
Решение суда первой инстанции вступит в законную силу после истечения сроков на апелляционное обжалование.