15.05.2020 19:27

Ушлому дельцу придется выплатить 300 тысяч поселковому совету

Деньги взыскали за незаконное использование земельного участка без уплаты арендной платы.



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Сахновщанский районный суд Харьковской области удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры о взыскании средств за незаконное использование земельного участка без уплаты арендной платы.

Как сообщил заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, в 2012 году один из пользователей земель коммунальной собственности на территории пгт Сахновщина приобрел право собственности на недвижимое имущество. Одновременно с этим договора аренды земельного участка, на котором указанное имущество расположено, не заключил и продлил ее использования без правоустанавливающего документа, не уплачивая при этом арендную плату в течение 7 лет.

Действия указанного лица нанесли ущерб интересам территориальной общины Сахновщинской поселкового совета, что и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с соответствующим исковым заявлением в августе 2019 года.

Решением суда иск прокурора о взыскании в пользу Сахновщанского поселкового совета средств на сумму почти 300 тыс. грн удовлетворенно.

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу после истечения сроков на апелляционное обжалование.