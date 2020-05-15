15.05.2020 18:50

Внимание! Необходима помощь в опознании погибшего мужчины

Полиция ищет родственников погибшего в ДТП.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 19 января 2020 примерно в 21:30 на автомобильной дороге сообщением «Дергачи-Казачья Лопань».

Водитель автомобиля Renault Master сбил двух пешеходов, которые от полученных травм погибли на месте ДТП.

Следователем управления ГУНП в Харьковской области по данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Одним из погибших является Шульженко Константин Иванович, 27 августа 1964 года, который жил в селе Скрипаи Змиевского района.

Полиция просит помощи в установленные родственников погибшего пешехода. Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Игоря Черкашина или по телефону: 0505459795.