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15.05.2020  18:50   

Внимание! Необходима помощь в опознании погибшего мужчины

Полиция ищет родственников погибшего в ДТП.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 19 января 2020 примерно в 21:30 на автомобильной дороге сообщением «Дергачи-Казачья Лопань».
 
Водитель автомобиля Renault Master сбил двух пешеходов, которые от полученных травм погибли на месте ДТП.
 
 Следователем управления ГУНП в Харьковской области по данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
 Одним из погибших является Шульженко Константин Иванович, 27 августа 1964 года, который жил в селе Скрипаи Змиевского района.
 
Полиция просит помощи в установленные родственников погибшего пешехода.  Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Игоря Черкашина или по телефону: 0505459795.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  поиск родных, дтп, харьков, розыск, смерть, авария
 
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