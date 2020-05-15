Главная Новости Криминал и происшествия Волна самоубийств? Женщина упала с балкона высотки - третья смерть за день (ФОТО)
15.05.2020  16:09   

Волна самоубийств? Женщина упала с балкона высотки - третья смерть за день (ФОТО)

О трагедии сообщают очевидцы.


Волна самоубийств? Женщина упала с балкона высотки - третья смерть за день (ФОТО)

Как информируют пользователи соцсети, на Амосова, 25 пожилая женщина упала с балкона многоэтажки.

Приземлилась на крышу аптеки, умерла на месте.

Напомним, что это -  уже третья подобная смерть за сегодняшний день.

 
Тэги:  смерть, труп, харьков, погибла женщина
 
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