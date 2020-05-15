Волна самоубийств? Женщина упала с балкона высотки - третья смерть за день (ФОТО)

О трагедии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Амосова, 25 пожилая женщина упала с балкона многоэтажки.
Приземлилась на крышу аптеки, умерла на месте.
Напомним, что это - уже третья подобная смерть за сегодняшний день.
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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