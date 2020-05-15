Харьковская полиция устанавливает все обстоятельства инцидента с участием сотрудника подразделения особого назначения (ВИДЕО)

Полицейский спец подразделений принял игрушку у ребёнка в руках за оружие, и устроил спец операцию по захвату автомобиля в котором ребёнок ехал с отцом.
14 мая 2020 в социальные сети попало видео с места происшествия, произошедшего на Московском проспекте в Харькове. Человек в гражданской одежде, который заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации. Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожая на боевой автомат, оказалась игрушечной.
Проверкой установлено, что мужчина в штатском, который вызвал патрульных, является действующим сотрудником полиции и занимает должность заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.
Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению начальника областного главка полиции. В случае доказательства вины милиционера, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
Как следует из комментариев в соцсетях;«Этого «героя» полицейского, Лисинского Виталия Витальевича, уже не раз замечают в зашкварных ситуациях, когда человек со здравым умом, так явно бы не поступал, сначала он открыл стрельбу на рынке, когда поссорился с продавцом клубники, потом на посту Песочин вытащил водителя, затащил на пост, после чего начал душить и избивать, и все эти события спускались на тормозах.
Теперь он пошёл ещё дальше и уже ребёнка с игрушкой, ехавшего в машине с папой принял за террориста.
Сегодня, 14 мая 2020 года, ребёнок ехал в автомобиле с папой по Московскому проспекту в городе Харьков и игрался ИГРУШЕЧНЫМ пластмассовым автоматиком с оранжевым окончанием. Внезапно автомобиль подрезала чёрная Тойота Камри, откуда выскочил сегодняшний «герой полицейский» и начал ломиться в машину, вытаскивая папу ребёнка из автомобиля. Тут же подбежали ещё сотрудники патрульной полиции, держась за табельное оружие, после чего перерыли автомобиль в поисках огнестрельного оружия».
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: