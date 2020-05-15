15.05.2020 13:53

Харьковская полиция устанавливает все обстоятельства инцидента с участием сотрудника подразделения особого назначения (ВИДЕО)

Полицейский спец подразделений принял игрушку у ребёнка в руках за оружие, и устроил спец операцию по захвату автомобиля в котором ребёнок ехал с отцом.



://hk.npu.gov.ua

14 мая 2020 в социальные сети попало видео с места происшествия, произошедшего на Московском проспекте в Харькове. Человек в гражданской одежде, который заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации. Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожая на боевой автомат, оказалась игрушечной.

Проверкой установлено, что мужчина в штатском, который вызвал патрульных, является действующим сотрудником полиции и занимает должность заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению начальника областного главка полиции. В случае доказательства вины милиционера, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как следует из комментариев в соцсетях;«Этого «героя» полицейского, Лисинского Виталия Витальевича, уже не раз замечают в зашкварных ситуациях, когда человек со здравым умом, так явно бы не поступал, сначала он открыл стрельбу на рынке, когда поссорился с продавцом клубники, потом на посту Песочин вытащил водителя, затащил на пост, после чего начал душить и избивать, и все эти события спускались на тормозах.