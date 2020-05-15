15.05.2020 13:06

Харьковские полицейские спасли жизнь пожилым супругам (ВИДЕО)

76-летние пенсионеры едва не погибли в собственном доме в пожаре, который произошел из-за короткого замыкания. К счастью, рядом с местом происшествия находились работники Московского отдела полиции сержант полиции Денис Коробка и старший лейтенант полиции Евгений Фомин.



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Чередование 11 мая для следственно-оперативной группы Московского отдела полиции не отличалось от других - обычные вызовы и выезды на места происшествий. Около 20:00 в подразделение поступило сообщение о внезапной смерти в квартире пятиэтажки по улице Светлой 6-А.

Инспектор сектора криминалистического обеспечения следственного отдела старший лейтенант полиции Евгений Фомин рассказал, что во время осмотра места происшествия и сбора первичного материала он почувствовал запах дыма.

- Я вышел из дома и увидел, что весь подъезд задымленный. Заметил, в какой квартире, вероятно, произошло возгорание, и начал стучать в дверь, - вспоминает Евгений. - В эту минуту мой коллега Денис, который находился на улице в служебном транспорте, поднялся по лестнице и сообщил, что на пятом этаже в соседней квартире горит балкон.

Двери дома открыла пожилая женщина. Она была в шоковом состоянии и не смогла объяснить, что происходит. Понимая, что в одиночку не смогут потушить пожар, полицейские вызвали сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и приняли решение эвакуировать хозяйку квартиры.

- Когда мы спустились несколькими этажами ниже, женщина сообщила, что в квартире остался ее муж, самостоятельно не передвигается, - рассказывает Денис. - Не раздумывая, я сразу бросился в квартиру, где уже бушевало пламя. В одной из комнат я увидел человека, лежащего на диване в беспомощном состоянии. Подхватив мужа, я вынес его на улицу и посадил на лавку.

О поступке подчиненных руководству Московского отдела полиции стало известно через несколько дней благодаря публикации в социальной сети «Facebook». Фотографию со словами благодарности в адрес полицейских разместила внучка погорельцев.

Начальник сектора кадрового обеспечения Московского отдела полиции Вадим Губа считает, что поступок сотрудников полиции заслуживает уважения: «Ребята доказали, что в самый ответственный момент могут действовать решительно и смело, защищать людей не только от криминала, но и помогать им в чрезвычайных ситуациях».

... После пожара дедушка пожаловался полицейским, что в огне сгорел его телевизор, мужчина любил смотреть каждый день. Работники полиции пообещали пенсионеру, что попытаются справиться и с этой «бедой».