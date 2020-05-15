На Харьковщине полицейские устанавливают обстоятельства смертельного кульбита на трассе

В результате ДТП погиб водитель иномарки. Женщина-пассажир с травмами доставлена в больницу.
Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдела полиции 14 мая в 14:40.
Предварительно установлено, что на автодороге «Мерефа-Павлоград» между поселками Новая Ивановка и Мальцевское Лозовского района 35-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП 35-летний водитель погиб. В тяжелом состоянии 31-летнюю женщину-пассажира с травмами доставили в харьковскую больницу.
Информация внесена в Единый учета Лозовского отдела полиции. Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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