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15.05.2020  12:13   

На Харьковщине полицейские устанавливают обстоятельства смертельного кульбита на трассе

В результате ДТП погиб водитель иномарки. Женщина-пассажир с травмами доставлена ​​в больницу.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдела полиции 14 мая в 14:40. 

Предварительно установлено, что на автодороге «Мерефа-Павлоград» между поселками Новая Ивановка и Мальцевское Лозовского района 35-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание транспортного средства. 

В результате ДТП 35-летний водитель погиб. В тяжелом состоянии 31-летнюю женщину-пассажира с травмами доставили в харьковскую больницу.

Информация внесена в Единый учета Лозовского отдела полиции. Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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