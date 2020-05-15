В Харькове тестируют самую высокую в городе пожарную автолестницу

Сотрудники ГСЧС проверяют, как спецтранспорт может подъехать к высоткам в разных районах
В Харькове тестируют самую высокую в городе автолестницу, при помощи которой можно спасать людей из многоэтажных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Ранее в социальных сетях появилась видео испытаний крана на улице Полевой, 6. На записи видно, как люльку поднимают на большую высоту. Авторы видео шутя жалуются, что она не достала до 13-го этажа, на котором они живут.
"Китайцы в качестве гуманитарной помощи прислали коленчатый подъёмник, который позволяет проводить аварийно-спасательные работы на высоте до 55 метров", - утверждают авторы поста.
В пресс-службе областного управления ГСЧС рассказали, что сейчас в городе проходят испытания. Спасатели изучают как спецтранспорт может проехать к высотным домам, а также не мешают ли ему припаркованные машины, хозяйственные постройки и другие возможные препятствия. Сама установка находится на шасси от Mercedes, а часть оборудования в ней действительно из КНР, но оно было получено еще в прошлом году. Спасатели уже протестировали машину с 50-метровой вышкой в Индустриальном и Слободском районах, на очереди другие части города.
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