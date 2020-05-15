15.05.2020 08:50

Дергачевский район: при ликвидации пожара пострадал 46-летний мужчина (ФОТО)

14 мая в 2:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: с. Велики Проходы, ул. Речная, 3, Дергачевского района области.



://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянные перекрытия жилого дома. Площадь пожара составила около 150 кв.м. Во время пожара получил ожоги тела, мужчина 1974 г.р., который самостоятельно пытался потушить пламя. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом термические ожоги 2-й степени верхних конечностей и головы.

В 04:00 пожар был локализован, а в 06:45 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.