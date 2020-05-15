Дергачевский район: при ликвидации пожара пострадал 46-летний мужчина (ФОТО)

14 мая в 2:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: с. Велики Проходы, ул. Речная, 3, Дергачевского района области.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянные перекрытия жилого дома. Площадь пожара составила около 150 кв.м. Во время пожара получил ожоги тела, мужчина 1974 г.р., который самостоятельно пытался потушить пламя. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом термические ожоги 2-й степени верхних конечностей и головы.
В 04:00 пожар был локализован, а в 06:45 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
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