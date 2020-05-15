Главная Новости Криминал и происшествия Дергачевский район: при ликвидации пожара пострадал 46-летний мужчина (ФОТО)
15.05.2020  08:50   

Дергачевский район: при ликвидации пожара пострадал 46-летний мужчина (ФОТО)

14 мая в 2:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: с. Велики Проходы, ул. Речная, 3, Дергачевского района области.


://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянные перекрытия жилого дома. Площадь пожара составила около 150 кв.м. Во время пожара получил ожоги тела, мужчина 1974 г.р., который самостоятельно пытался потушить пламя. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом термические ожоги 2-й степени верхних конечностей и головы.

В 04:00 пожар был локализован, а в 06:45 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 Криминал и происшествия Спасатели оперативно погасили пожар в недостроенном коттедже (ФОТО) 15.05 Криминал и происшествия В Харькове тестируют самую высокую в городе пожарную автолестницу 13.05 Криминал и происшествия Хотели согреться - загорелся дом (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 