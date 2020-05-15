Пропавшего в Харькове парня нашли под мостом

Парень, которого сутки разыскивали в Харькове, найден мертвым. Тело 28-летнего Евгения Дерябина обнаружили под железнодорожным мостом.
Напомним, 12 мая в соцсетях стали распространять информацию о том, что в 18.00 молодой человек ушел с работы (ул. Танкопия) и планировал отправиться домой. Однако к дому в переулке Натиева, где проживал, так и не дошел. Также сообщалось, что Евгений страдал редкой болезнью - синдромом Марфана.
На поиски Дерябина подняли волонтеров и неравнодушных, но они не увенчались успехом. В тот же день, около 21.30 тело парня нашли под мостом на платформе Южного вокзала.
На теле молодого человека не нашли следов насильственной смерти. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в облуправлении Нацполиции.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: