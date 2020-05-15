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15.05.2020  08:30   

Пропавшего в Харькове парня нашли под мостом

Парень, которого сутки разыскивали в Харькове, найден мертвым. Тело 28-летнего Евгения Дерябина обнаружили под железнодорожным мостом.


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Напомним, 12 мая в соцсетях стали распространять информацию о том, что в 18.00 молодой человек ушел с работы (ул. Танкопия) и планировал отправиться домой. Однако к дому в переулке Натиева, где проживал, так и не дошел. Также сообщалось, что Евгений страдал редкой болезнью - синдромом Марфана.

На поиски Дерябина подняли волонтеров и неравнодушных, но они не увенчались успехом. В тот же день, около 21.30 тело парня нашли под мостом на платформе Южного вокзала.

На теле молодого человека не нашли следов насильственной смерти. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, убийство, харьков, вокзал, рана, несчастный случай
 
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