15.05.2020 08:30

Пропавшего в Харькове парня нашли под мостом

Парень, которого сутки разыскивали в Харькове, найден мертвым. Тело 28-летнего Евгения Дерябина обнаружили под железнодорожным мостом.



://facebook.com

Напомним, 12 мая в соцсетях стали распространять информацию о том, что в 18.00 молодой человек ушел с работы (ул. Танкопия) и планировал отправиться домой. Однако к дому в переулке Натиева, где проживал, так и не дошел. Также сообщалось, что Евгений страдал редкой болезнью - синдромом Марфана.

На поиски Дерябина подняли волонтеров и неравнодушных, но они не увенчались успехом. В тот же день, около 21.30 тело парня нашли под мостом на платформе Южного вокзала.

На теле молодого человека не нашли следов насильственной смерти. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».