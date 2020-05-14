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14.05.2020  18:19   

ДТП: легковушки не поделили перекресток в центре Харькова

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькова - ДТП.

Авария произошла на перекрёстке Бекетова/Соколова. 

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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