ДТП: легковушки не поделили перекресток в центре Харькова

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькова - ДТП.
Авария произошла на перекрёстке Бекетова/Соколова.
Подробностей пока нет.
Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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