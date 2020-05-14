ДТП: легковушки не поделили перекресток в центре Харькова

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Гороскоп на четверг 14 мая для каждого Знака Зодиака Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 мая На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.